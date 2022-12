Italia stratosferica ai Mondiali! Oro e record del mondo nella 4×50 mista uomini

SportFair

Italia da impazzire ai Mondiali di nuoto in vasca corta, gli azzurri continuano il rendimento di altissimo livello. La giornata di sabato si è aperta con il botto, l’Italia si è confermata stratosferica nella 4×50 mista uomini. E’ oro e record del mondo per gli azzurri in una prestazione che non ha bisogno di commenti.

Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Matteo Rivolta e Leonardo Deplano strepitosi, è record del mondo in 1’29″72. Argento Usa con 1’30″37, bronzo Australia con 1’30″81.

L’Italia, già primatista mondiale della staffetta 4×50 mista da Kazan 2021 con 1’30″14, abbatte il muro di 1’30” ed entra di diritto nella storia del nuoto iridato. Eccezionali i passaggi degli azzurri: Lorenzo Mora ha la migliore reazione allo start con 0″42 e lancia i compagni in 22″65, Nicolò Martinenghi nuota la sua frazione in 24″95, Matteo Rivolta incrementa il vantaggio con 21″60 e Leonardo Deplano si difende bene dal ritorno dello statunitense Michael Andrew e chiude con 20″52. Stati Uniti dietro con il record americano e Australia terza con il record oceanico di 1’30″81.

“Mi ha gasato parecchio questa staffetta. Siamo scesi in acqua per migliorare il record del mondo e così è stato. Adesso fiducia per i 200 dorso”, dice Mora, tesserato per Fiamme Rosse e VVFF Modena e seguito da Fabrizio Bastelli. “Niente è scontato soprattutto in gare di questo livello. Eravamo gasati ed uniti e alla fine sono arrivati oro e record del mondo. Tra di noi non esistono mai invidie ma solo spirito di squadra”, aggiunge l’allievo di Marco Pedoja, tesserato con l’Aniene.

Leonardo Deplano: “torno a casa con due record del mondo. Meglio di così non poteva proprio andare. Peccato solo per la prova individuale ma va benissimo lo stesso”, prosegue Deplano, anche lui tesserato Aniene e allenato da Sandra Michelini.