L’Imoco è campione del mondo! Egonu sconfitta dalle ex compagne

Conegliano in festa! L’Imoco ha trionfato questo pomeriggio nella finalissima del Mondiale per club con il Vakifbank. L’Imoco Conegliano è campione del mondo! La squadra, allenata da Daniele Santarelli, alla sua terza partecipazione su tre partecipazioni consecutive al Mondiale per Club, ha battuto la squadra turca di Guidetti.

Nel giorno del suo compleanno, Paola Egonu è stata sconfitta dalle sue ex compagne di squadre nel primo importante appuntamento con la sua nuova squadra.

L’Imoco, davanti al pubblico turco di Antalya, vincendo 3-1 (25-18, 22-25, 25-21, 25-21), si è presa la rivincita della sconfitta dello scorso anno, proprio contro il Vakifbank. Per Conegliano è il secondo titolo al Mondiale per Club.