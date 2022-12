Incidente hot durante una partita di poker: ma è tutta una strategia | VIDEO

SportFair

Imprevisto hot durante una partita di poker: Sashimi, nota anche per le sue imprese su Youtube, stava partecipando a un evento in live streaming chiamato “Max Pain Monday”, quando il vestito che indossava ha ceduto, diverse volte.

Il commentatore della partita ha rapidametne colto il momento imbarazzante. “Sto guardando lontano dallo schermo in questo momento – vero, ragazzi? Sashimi, dai, per favore“, ha dichiarato quando la donna ha improvvisamente distratto tutti, mostrando il suo seno, involontariamente.

Si è poi scoperto che in realtà indossava finti seni protesici come parte di uno scherzo volto a distrarre in modo creativo i suoi concorrenti. Gli spettatori online, però, non sapevano che era tutto uno stimolo quando hanno reagito sui social media , con la maggior parte delle persone che vedeva il lato divertente.

Anche Nick Vertucci, proprietario di Hustler Casino Live, è rimasto impressionato dalla scenetta. Ma il collega proprietario Ryan Feldman ha espresso rammarico per aver lasciato che lo scherzo andasse avanti.