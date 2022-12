I gesti antisportivi dei calciatori dell’Argentina contro gli olandesi

SportFair

L’Argentina vola in semifinale del Mondiale in Qatar, Messi e compagni sono riusciti a staccare il pass ai calci di rigore contro l’Olanda. La squadra di Van Gaal è stata protagonista di una grande rimonta nei minuti finali dei tempi regolamentari, dal dischetto i calciatori argentini sono stati più concreti.

La partita ha portato tantissimi motivi di discussione. Si è verificata anche una tragedia, il giornalista Wahl è morto durante i tempi supplementari della partita, a causa di un malore. Al termine del match si è registrata la furia di Leo Messi contro l’arbitro Lahoz, il motivo riguarda l’arbitraggio e i minuti di recupero concessi nel secondo tempo.

Il brutto gesto dei calciatori argentini

La partita è salita alla ribalta anche per il comportamento dei calciatori argentini, considerato antisportivo. Gli scatti, subito dopo il calcio di rigore calciato da Lautaro Martinez, sono diventati virali. L’esultanza dei calciatori argentini è provocatoria, si sono avvicinati agli avversari con gesti antisportivi. Subito dopo si è scatenato un parapiglia e la reazione degli olandesi è stata furiosa.

Durante il match anche un brutto gesto di Paredes. All’87’ il centrocampista calcia violentemente la palla verso la panchina dell’Olanda incendiando gli animi. Si scatena la rissa. Ai calci di rigore l’arbitro è stato costretto a sventolare alcuni cartellini gialli.

Tensione anche tra Leo Messi e Wout Weghorst, eroe dell’Olanda e autore di una doppietta. Durante l’intervista rilasciata da Messi a Tyc Sports, la Pulce si è lasciato andare ad un insulto nei confronti dell’avversario: “cosa guardi idiota? Via via, vai”.

“Il numero 19 (proprio Weghorst, ndr) è entrato e ha cominciato a provocarci, a venirci addosso”. L’attaccante del Besiktas ha poi fornito la propria versione dei fatti: “a fine partita sono andato da Messi per una stretta di mano e l’ha rifiutata. Mi ha detto anche qualche parola che, anche se non conosco lo spagnolo, non mi è sembrata amichevole. Mi ha deluso molto”.

Finita? Macché. Duro faccia a faccia anche tra Messi e l’allenatore Van Gaal. Il calciatore era stato provocato: “Messi nel 2014 non toccò neppure un pallone, non può essere considerato un leader”.

“Ora non parli più?” la risposta della Pulce al termine del quarto di finale. Il calcio è sempre stato uno sport anche di agonismo e provocazioni. Il rispetto, però, è alla base di ogni tipo di competizione.