Tragedia Francia-Marocco, un’auto travolge e uccide un ragazzo | VIDEO

SportFair

Il post-partita Francia-Marocco, sfida valida per la seconda semifinale del Mondiale in Qatar, si è trasformata in tragedia. Per la cronaca la gara si è conclusa sul 2-0 a favore di Mbappe e compagni, le reti sono state siglate da Theo Hernandez e Kolo Muani. E’ altissima l’attesa per l’ultimo atto tra Francia e Argentina.

La serata post Francia-Marocco si è trasformata in tragedia. Si sono verificati scontri tra tifosi delle due squadre, la tensione è stata altissima in tante città della Francia. Si è registrata, purtroppo, anche una vittima. La situazione più grave si è verificata a Montpellier: durante un corteo in auto, alcuni tifosi marocchini hanno deciso di intervenire.

L’autista di un’auto, in preda al panico, ha tentato di scappare e dopo una manovra ad inversione ha travolto un 14enne. La situazione è sembrata subito grave, il ragazzo è stato trasportato in ospedale ma è morto poco dopo. La polizia sta indagando sull’episodio e l’autista è ricercato.