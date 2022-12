Djokovic torna in Australia: “spero in un’accoglienza calorosa”

SportFair

Il 2022 è ormai agli sgocciali, il campione Novak Djokovic si prepara in vista dei prossimi appuntamenti. Le polemiche sono ormai alle spalle, il serbo è tornato su altissimi livelli e si candida ad una stagione da assoluto protagonista. L’ex numero uno Atp spera di ricevere un’accoglienza calorosa in Australia, si avvicina il primo grande torneo del nuovo anno.

Djokovic aveva saltato l’ultima edizione degli Australian Open dopo essere stato espulso dal Paese. Il motivo? La decisione di non vaccinarsi contro il Covid. “Dopo quello che è successo l’anno scorso, spero di essere accolto adeguatamente e spero mi aiuterà a giocare il mio miglior tennis”, ha detto il serbo ai giornalisti, a Dubai.

“In passato ho sempre avuto la possibilità di iniziare molto bene i miei anni in Australia e mi piace giocare lì”. Infine le indicazioni sul suo futuro: “mi piacerebbe poter giocare il più a lungo possibile. Non ho davvero un numero in mente. Le cose stanno andando abbastanza bene per me finora. Non posso lamentarmi. Quindi, finché gioco a questo livello, finché ho il fuoco, andrò avanti”.