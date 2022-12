“E’ la partita della vita!”, il discorso di Mbappè a fine primo tempo

E’ l’Argentina la squadra campione del mondo 2022: la Seleccion ha sconfitto la Francia nella finalissima dei Mondiali di calcio del Qatar di domenica pomeriggio ai calci di rigore.

Una sfida appassionante e combattuta, con la Francia che è riuscita sempre a rimontare la squadra argentina chiudendo in parità sia i primi 90 minuti di gioco che i tempi supplementari.

Nelle ultime ore, dopo qualche giorno dalla sconfitta della Francia, sui social è emerso il video del discorso di Mbappè ai suoi compagni di squadra a fine primo tempo.

Sotto di due gol al termine del primo tempo, la Francia non aveva brillato nei primi 45 minuti di gioco. Nello spogliatoio, dunque, Mbappè ha rubato per qualche minuto a Lloris il ruolo di capitano, motivando i suoi compagni con un discorso.

“E’ la partita della vita. Non possiamo fare peggio di quello che abbiamo fatto. Torniamo in campo, o li lasciamo giocare o entriamo. Mettete un po’ di intensità nel duello e fate qualcos’altro ragazzi. È una finale di Coppa del Mondo. È fatta. Hanno segnato due gol, noi siamo sotto di due gol. Possiamo tornare. Ragazzi è ogni quattro anni!“, ha affermato il 24enne francese.

