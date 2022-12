De Paul rischia di cadere dal pullman: Messi lo rimprovera con lo sguardo

SportFair

Festa folle in Argentina per il successo dell’Albiceleste ai Mondiali di calcio del Qatar. Una folla disumana si è riversata nelle strade per celebrare i campioni del mondo, che hanno celebrato il loro successo insieme al popolo argentino viaggiando sopra un pullman.

Non sono mancati i momenti di paura: durante la sfilata del pullman i giocatori hanno dovuto schivare dei cavi, ma è stato poi De Paul a rischiare grosso.

Il calciatore argentino, infatti, preso dall’euforia ha iniziato a saltare sul pullman, rischiando anche di cadere. In un video che circola sul web si nota come De Paul perda un attimo l’equilibrio, per poi tornare saldamente in piedi.

Messi, però, con un gesto del capo lo riporta sulla retta via: la Pulce lo invita a sedersi ed evitare gesti simili ed ulteriori rischi. De Paul accetta il consiglio di Messi e torna a sedersi sul pullman.