Croazia in festa! E’ terza ai Mondiali, il Marocco 4° a testa alta

I Mondiali di calcio del Qatar 2022 stanno per volgere al termine. Domani si conoscerà òa vincitrice di questa edizione, con Francia e Argentina che si sfideranno in campo, alle 16.00 italiane.

Oggi, intanto, è andata in scena la finalina per il 3° posto, che vede sorridere la Croazia, che per la seconda volta consecutiva sale sul podio iridato. Dopo il ko in Russia in finalecon la Francia, Modric e compagni si confermano tra i migliori al mondo, chiudendo terzi.

Un’interessantissima sfida, per nulla noiosa e scontata. I croati si sono portati in vantaggio al 7′ con Gvardiol e solo due minuti dopo Dari ha risposto con la rete del pareggio. Poco prima dell’intervallo, al 42′, Orsic ha segnato il gol del vantaggio.

Nel secondo tempo entrambe le squadre hanno continuato a tenere un ritmo alto, ma il risultato è rimasto invariato. La Croazia, dunque, batte il Marocco 2-1 e sale sul terzo gradino Mondiale. Il Marocco esce comunque a testa altissima.