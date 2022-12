Cristiano Ronaldo-Al Nassr: è fatta! C’è la firma: i dettagli

Il 2022 di Cristiano Ronaldo si conclude con un grande annuncio ed un’importantissima decisione. La stella portoghese, che lo scorso mese ha detto addo al Manchester United, ha trovato una nuova squadra.

Confermati i rumors delle ultime settimane: CR7 ha firmato con l’Al Nassr.

Si pensava che l’annuncio sarebbe arrivato nei prossimi giorni, ma la squadra ha anticipato tutti. “Abbiamo fatto la storia. Questa firma non solo ispirerà il nostro club ad ottenere ancora più grandi successi ma anche la nostra lega, la nostra nazione e le generazioni future di ragazzi e ragazze ad essere la miglior versione di sè stessi. Benvenuto Cristiano nella tua nuova casa, Al Nassr“, si legge sul profilo Twitter del club saudita, a corredo di alcune foto con CR7 e la divisa dell’Al Nassr.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022