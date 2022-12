Camera Ardente e funerali: i dettagli per l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic

SportFair

E’ morto venerdì 16 dicembre alla Clinica Paideia di Roma Sinisa Mihajlovic. L’ex giocatore e tecnico serbo è deceduto a 53 anni dopo aver lottato con la leucemia per 3 anni.

In tantissimi gli hanno reso omaggio e in tantissimi vorranno salutarlo per un’ultima volta.

La camera ardente

Sarà possibile dare un ultimo saluto a Mihajlovic oggi, dalle 10 alle 18 nella camera ardente allestita nella Sala della Promoteca in Campidoglio, mentre i funerali si svolgeranno domani.

Funerali

I funerali di Mihajlovic saranno celebrati domani alle 11.30 alla Basilica di Snata Maria degli angeli e dei Martiri, a Roma.