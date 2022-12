Calciatore e ambasciatore, la nuova squadra di Ronaldo: la cifra è faraonica

SportFair

Ci siamo, è arrivata la svolta sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è pronto a legarsi all’Al Nassr, secondo voci provenienti dall’estero il calciatore ex Juventus avrebbe accettato dopo il lungo corteggiamento.

Il portoghese è reduce da un momento negativo in campo, prima la rescissione del contratto con il Manchester United poi il deludente percorso al Mondiale in Qatar. L’esperienza bis ai Red Devils si è conclusa nel peggiore dei modi, l’ex Juventus non era più un punto di riferimento per l’allenatore. Poi l’intervista contro il club e la rescissione del contratto.

Cr7 non è riuscito a rilanciarsi con la maglia del Portogallo, il percorso in Qatar si è interrotto ai quarti di finale contro il Marocco. Negli ultimi giorni sono andati in scena continui contatti per decidere il futuro e la situazione si è sbloccata. Secondo quanto riporta Marca, Cristiano Ronaldo è ormai ad un passo dal trasferimento all’Al Nassr. Il portoghese è pronto a firmare il contratto da due anni e mezzo e l’ufficialità potrebbe arrivare a stretto giro di posta.

I dettagli dell’accordo faraonico

L’accordo non prevede soltanto l’intesa per il ruolo di calciatore, ma anche un progetto per il futuro come ambasciatore dell’Arabia Saudita, fino al 2030, per fare da uomo immagine e sponsorizzare la candidatura del Paese ai Mondiali del 2030.

I dettagli dell’accordo sono clamorosi: 200 milioni a stagione per il suo periodo da calciatore, cifra destinata ad aumentare nel periodo da ambasciatore. Cristiano Ronaldo lascia così l’Europa e i campionati di primo livello e si prepara per una nuova esperienza.