Argentina-Francia, i prezzi dei biglietti della finale: cifre da capogiro

SportFair

Argentina e Francia sono pronte a scendere in campo per la finale del Mondiale in Qatar, la competizione è arrivata all’atto finale. E’ altissima l’attesa per il confronto tra Mbappé e Messi. L’Albiceleste è reduce da un percorso positivo, la squadra ha cambiato passo dopo il tonfo all’esordio contro l’Arabia Saudita.

La compagine di Deschamps non ha bisogno di presentazioni, è formata da calciatori di grande talento. L’appuntamento è in programma domenica 18 dicembre allo stadio Lusail. Sono stati comunicati anche i prezzi dei biglietti, il costo è altissimo. In riferimento al Mondiale in Russia 2018, sono aumentati più del 45%.

Quanto costa il biglietto per la finale Argentina-Francia

Durante le gare dei gironi prezzi dai 60 euro ai 200, per la fase ad eliminazione diretta invece dai 100 ai 250 euro, ai quarti dai 180 euro ai 365. Per la semifinale i prezzi sono raddoppiati: da 305 euro a 815. E per la finale? Per l’ultimo atto si parte da 516 euro per i posti peggiori, poi posti da 850 euro e infine da 1600. Una cifra alle stelle per assistere alla finale del Mondiale in Qatar.