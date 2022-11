Quanto ha guadagnato Pecco Bagnaia col titolo Mondiale? Cifre e curiosità

SportFair

Grande festa italiana ieri a Valencia! Con l’ottavo posto in gara, Pecco Bagnaia ha conquistato ieri il suo primo titolo Mondiale in top class. Il pilota torinese della Ducati è il campione del mondo 2022 di MotoGP: Bagnaia è il primo italiano dopo Valentino Rossi a conquistare questo traguardo e il primo italiano a vincere su moto italiana dopo Giacomo Agostini.

Una stagione pazzesca quella di Bagnaia, che dopo il Gp di Germania ha iniziato una rimonta strepitosa, recuperando ben 91 punti a Fabio Quartararo, che sembrava destinato a confermarsi campione del mondo. Il ducatista non ha mai mollato e questo lo ha ripagato con la gioia più bella, che oltre a renderlo il più forte al mondo gl consente di vincere un ricco bottino.

Quanto ha guadagnato Bagnaia col titolo Mondiale

Pecco Bagnaia è il quinto pilota più pagato del paddock: secondo le indiscrezioni circolate durante la stagione, lo stipendio del ducatista sarebbe di circa 4,3 milioni di euro. Il contratto con Ducati, però, prevede un bonus per la vittoria del Mondiale, che però non è stato reso noto.

Sicuramente il neo campione del mondo riceverà una ricca ricompensa per il traguardo raggiunto. Bagnaia, poi, avrà dei premi in denaro anche dagli sponsor, secondo quanto previsto dagli accordi privati , mentre l’organizzazione del Motomondiale non prevede alcun premio in denaro.