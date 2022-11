Imprevisto per la Svizzera: tampona un’auto della polizia in Qatar

SportFair

Ai Mondiali del Qatar non mancano i colpi di scena e gli imprevisti. Prima della sfida tra Svizzera e Brasile, gli elvetici hanno fatto i conti con un episodio antipatico, per fortuna innocuo.

Il pullman sul quale viaggiava la squadra svizzera, infatti, ha tamponato un’auto della polizia, mentre il team si recava allo stadio per la sfida iridata col Brasile. Fortunatamente il veicolo viaggiava ad una velocità molto bassa e per questo motivo non si è registrato nessun ferito.

L’incidente, inoltre, non ha condizionato il fischio d’inizio della partita di ieri, iniziata puntuale.