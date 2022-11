La protesta della Germania: i calciatori con le mani sulla bocca

SportFair

La Germania è in campo per l’esordio al Mondiale in Qatar, di fronte il Giappone. Il primo tempo si è concluso a favore della squadra di Flick, il vantaggio è arrivato al 33′ con un calcio di rigore trasformato da Gundogan. Pochi minuti più tardi e la Germania trova il raddoppio con Havertz, ma il gol viene annullato per fuorigioco.

Prima del match si è registrato un episodio che non è passato inosservato. In primo luogo il portiere Neuer non ha indossato la fascia arcobaleno per i diritti Lgbtq+, ma quella ufficiale della Fifa “no discrimination”. Per protesta contro il divieto dell’organo di governo del calcio mondiale, i calciatori della Germania hanno posato con la mano a coprire la bocca.

Il portiere Neuer è stato oscurato dalla regia internazionale, così come il gesto dei calciatori della Germania. Subito dopo il fischio d’inizio è arrivato il messaggio della federazione: “volevamo usare la fascia del nostro capitano per prendere posizione sui valori che abbiamo nella nazionale tedesca: diversità e rispetto reciproco. Insieme ad altre nazioni, volevamo che la nostra voce fosse ascoltata. Volevamo usare la fascia del nostro capitano per prendere posizione sui valori che abbiamo nella nazionale tedesca: diversità e rispetto reciproco”.

“Insieme ad altre nazioni, volevamo che la nostra voce fosse ascoltata. Non si trattava di fare una dichiarazione politica: i diritti umani non sono negoziabili. Dovrebbe essere dato per scontato, ma non è ancora così. Ecco perché questo messaggio è così importante per noi. Negarci la fascia da braccio è come spegnere la nostra voce. Sosteniamo la nostra posizione”.