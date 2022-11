Olimpia Milano, 5° ko consecutivo: Messina pronto alle dimissioni

L’Olimpia Milano ha incassato questa sera una brutta sconfitta, la quinta consecutiva in Eurolega, contro l’Efes. Una prestazione da dimenticare, quella dei giocatori della squadra milanese, un primo parziale devastante, di 14-0, al terzo quarto, che si è rivelato decisivo.

Negli ultimi due quarti la squadra di Ettore Messina è riuscita a segnare solo 17 punti. Deluso e amareggiato, l’allenatore di Milano ha raccontato tutto il suo dispiacere a fine partita, dicendosi pronto alle dimissioni.

“Il primo responsabile sono io per aver allestito un gruppo che non riesce a fare clic. L’unica cosa che penso di fare ora è cercare di sistemarla. In Italia, dove la situazione è diversa, e in Europa nella seconda parte. Se non ci riesco, andrò dalla proprietà, dal signor Armani e al signor Dell’Orco, a dire che è doveroso trovare un’altra guida per questo progetto. Una prestazione vergognosa e senza cuore davanti ai nostri tifosi e alla nostra proprietà“, ha dichiarato il tecnico dell’Olimpia.