E’ morto Roberto Maroni: introdusse la tessera del tifoso

E’ morto oggi, alle 4 di notte, nella sua casa di Lozza, in provincia di Varese, Roberto Maroni. Ex segretario della LEga, ex ministro del Welfare e due volte ministro dell’Interno, Maroni è morto dopo aver lottato per anni contro una brutta malattia.

E’ stato anche presidente della Regione Lombardia e nel 2020 aveva annunciato il ritorno alla politica, con la candidatura a sindaco di Varese. La malattia e l’intervento, però, lo fermarono. Ad ottobre dello scorso anno è stato nominato presidente della consulta contro il capolarato in agricoltura dal ministro dell’Interno Lamorgese.

Grande appassionato di musica e calcio, tifosissimo del Milan, Maroni è stato ad un passo dal ruolo di presidente della Lega calcio e nel 2009, da ministro dell’Interno, introdusse la tessera del tifoso.