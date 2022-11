Marocco show! Impresa storica col Belgio: Lukaku e compagni ko

SportFair

Ai Mondiali del Qatar 2022 si è registrata una nuova impresa: il Marocco ha conquistato una storica vittoria contro il Belgio nel match valido per la seconda giornata della fase a gironi.

I marocchini si sono visti annulare una rete al 45+2′, ma non si sono mai arresi. Nel secondo tempo è arrivato il gol del vantaggio del Marocco: Sabiri ha segnato al 73′, ma non è finita qua! Nei minuti di recupero Aboukhlal ha cancellato ogni possibilità del Belgio di cambiare le sorti del match. Il Marocco ha dunque vinto 2-0 contro il Belgio, portandosi in vetta alla classifica del girone, con 4 punti.

Il Belgio, dunque, continua a non brillare: nonostante la vittoria, infatti, nel primo turno non aveva fatto una buona prestazione e i giocatori stessi ne erano consapevoli. Oggi il ct belga ha fatto esordire anche Lukaku, entrato negli ultimi minuti del match nel tentativo di ribaltare il risultato, ma il giocatore belga dell’Inter non è riuscito ad essere protagonista.