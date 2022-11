La Juventus si rilancia: 2-0 all’Inter e sorpasso, la squadra di Allegri è tornata

SportFair

Tre punti destinati a svoltare la stagione della Juventus. Ottima prestazione dei bianconeri nel posticipo della 13esima giornata del campionato di Serie A, la squadra di Massimiliano Allegri ha avuto la meglio dell’Inter. I bianconeri sono stati protagonisti della migliore prestazione stagionale, brutta partita per la compagine di Inzaghi che rischia di condizionare la corsa scudetto. Si tratta della quarta vittoria consecutiva per la Juventus e il distacco dalla zona Champions è di due punti.

Passo indietro dell’Inter, lo stop dopo quattro vittorie consecutive rischia di condizionare la corsa verso lo scudetto. Il Napoli è sempre più la candidata al primo posto. Prestazione poco coraggiosa dei nerazzurri che non sono stati in grado di imporre il gioco.

La Juventus si schiera con Miretti alle spalle di Milik, Kostic e Cuadrado sugli esterni. L’Inter risponde con la solita coppia Dzeko-Lautaro Martinez. La prima occasione è proprio per il Toro, nel primo tempo i ritmi sono bassi e si va all’intervallo sullo 0-0. Nella ripresa la partita svolta: Kostic vince un corpo a corpo con Barella e tiro vincente di Rabiot.

L’Inter non ha la forza di reagire, anzi è la Juventus a trovare il raddoppio: Danilo insacca ma l’arbitro annulla per un colpo di mano. All’85’ è ancora Fagioli a chiudere i conti per il definitivo 2-0. La stagione della Juventus è destinata a svoltare, la squadra di Allegri sale a 25 punti, nerazzurri fermi a 24.