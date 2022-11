Juventus, ecco il nuovo presidente: chi è Gianluca Ferrero, l’uomo scelto da Exor

SportFair

Inizia una nuova era in casa Juventus. Subito dopo le dimissioni del Cda e di Andrea Agnelli, è stato già deciso il nome del successore: si tratta di Gianluca Ferrero, commercialista, revisore, sindaco e amministratore di varie società. Ancora in carica, per garantire lo svolgimento dell’attività quotidiana, Maurizio Arrivabene, fino all’assemblea del 18 gennaio. Subito ufficializzato anche il nome del nuovo direttore generale: Maurizio Scanavino.

Chi è Gianluca Ferrero

E’ nato a Torino nel 1963 e si è laureato in Economia e Commercio nel 1988, dal 1989 è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e dal 1995 è iscritto al Registro dei Revisori Legali.

E’ un Consulente Tecnico del Giudice presso il medesimo Tribunale, è Presidente del Collegio Sindacale di Fincantieri S.p.A., Luigi Lavazza S.p.A, Biotronik Italia S.p.A., Praxi Intellectual Property S.p.A., P. Fiduciaria S.r.l., Emilio Lavazza S.a.p.a., Gedi Gruppo Editoriale S.p.A. , Nuo S.p.A. e Lifenet S.r.l. Ricopre la carica di Sindaco effettivo in Fenera Holding S.p.A..

Inoltre è Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della Banca del Piemonte e componente del Consiglio di Amministrazione di Italia Independent Group S.p.A. e di Pygar S.r.l.