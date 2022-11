Ibrahimovic ‘paparazzato’ in un centro commerciale, ma è il sosia | VIDEO

SportFair

Zlatan Ibrahimovic riesce sempre a scatenare motivi di grande discussione, dentro e fuori dal campo. Il calciatore del Milan è fermo a causa di un infortunio, lo svedese è stato costretto all’operazione e lo stop è stato lunghissimo. L’attaccante continua la fase di recupero e si candida ad un ruolo da grande protagonista nella seconda parte di stagione. Continuano a circolare voci sul futuro, in più è diventato virale un VIDEO del sosia di Zlatan.

L’ex Juventus e Inter è stato decisivo nella scorsa stagione, il contributo dello svedese non è certo passato inosservato. Si è messo in mostra dal punto di vista tecnico e fisico ed è stato decisivo con gol pesanti. Il suo compito principale è stato anche fuori dal campo, Ibrahimovic è un punto di riferimento per i calciatori più giovani. Il discorso del calciatore subito dopo la vittoria dello scudetto ha fatto il giro di tutti i social.

La stagione in corso non è iniziata nel migliore di modi, lo svedese è stato costretto all’operazione per un infortunio e i tempi di recupero sono stati lunghissimi. L’attaccante del Milan è ancora ai box, ma continua a lavorare senza sosta per farsi trovare pronto al rush finale e dare un contributo all’altezza in campionato e Champions League. Sui social continua a postare foto e video dei duri allenamenti, Zlatan non lascia nulla al caso e punta al rientro in tempi brevi.

Il sosia di Ibrahimovic

Il nome di Ibrahimovic è salito alla ribalta anche per una vicenda che non riguarda il calcio giocato. Un utente social ha ripreso un uomo, seduto in un centro commerciale con in mano una bottiglia di vetro. Gli utenti sui social si sono divisi, in tanti ipotizzano si tratti di un sosia. La somiglianza è veramente impressionante, ma alcuni dettagli del viso lasciano pochi dubbi: è proprio un sosia dell’attaccante del Milan.