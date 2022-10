Ibrahimovic a casa di Silvio Berlusconi: “il futuro è ancora da scrivere”

Zlatan Ibrahimovic e.. Silvio Berlusconi. Il calciatore svedese, che sta lavorando sodo per ritrovare la sua forma fisica e poter dare il suo contributo in campo, ha fatto visita ieri al proprietario del Monza calcio.

I due hanno realizzato diversi contenuti social: foto e video simpatici, nei quali forse si nasconde qualche messaggio legato ad un possibile futuro insieme.

“La storia non si cancella… ed il futuro è ancora da scrivere”, questa la didascalia sul profilo di Ibrahimovic ad una foto che lo ritrae insieme a Berlusconi. “Un ragazzo di Tik Tok, curioso, mi ha chiesto ‘cosa fa Ibra da te? E io gli ho detto ‘voglio insegnare ad Ibra come gestire un’azienda'”, ha detto Berlusconi in un video postato nelle Storie Instagram. “E io voglio insegnare a Berlusconi a giocare a pallone”, ha risposto Ibra.