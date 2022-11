Gnonto conquista i tifosi del Leeds: il coro è a… luci rosse | VIDEO

SportFair

E’ sempre più il Leeds di Wilfried Gnonto. Il calciatore italiano è riuscito ad integrarsi in tempi brevissimi, è diventato un idolo per i tifosi e un punto di riferimento per i compagni. Si è dimostrato prezioso dal punto di vista tecnico con assist in grado di fare la differenza e rappresenta il presente e il futuro della Nazionale italiana.

E’ bravissimo a saltare l’uomo ed è un un valore aggiunto per la capacità di giocare in tanti ruoli del reparto avanzato. E’ dotato di ottima tecnica, è stato paragonato a calciatori del calibro di Sterling e Ribery, ma il suo punto di riferimento è Leo Messi. È nato a Verbania da genitori originari della Costa d’Avorio, è cresciuto a Baveno. Il classe 2003 si è già dimostrato in grado di fare la differenza.

La prima esperienza è stata nelle giovanili dell’Inter, il primo vero contratto è arrivato grazie allo Zurigo. Si è dimostrato un calciatore molto prezioso, è stato per due anni un punto di riferimeno. Negli ultimi anni è migliorato molto anche dal punto di vista realizzativo.

La svolta della carriera è arrivata grazie alla Nazionale italiana. Dopo il fallimento della mancata qualificazione al Mondiale il Qatar, il Ct Roberto Mancini ha deciso di ricostruire il gruppo. Gnonto si è dimostrato la sorpresa più bella. E’ finito nel mirino di tante squadre, anche italiane. Le trattative non hanno avuto esito positivo. Lo scatto decisivo è stato del Leeds. L’avventura in Inghilterra è iniziata nel migliore dei modi. Il suo contributo è stato decisivo nel colpo in trasferta contro il Liverpool.

Il coro di Gnonto

I tifosi sono già pazzi di Wilfried Gnonto. Il Leeds è reduce dal grande successo casalingo contro il Bournemouth, il calciatore italiano ha fornito l’assist decisivo per il gol di Summerville nei minuti finali. Sui social è diventato virale il coro dei tifosi del Leeds e rivolto proprio a Gnonto: “Willy Gnonto, Willy Gnonto, eats spaghetti, drinks Moretti, his cock’s fucking massive”. La traduzione è a luci rosse: “Willy Gnonto, mangia gli spaghetti, beve Moretti, il suo ca*** è fottutamente enorme”.