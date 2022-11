Inizio disastroso, Fognini non riesce a rimediare: out dal torneo di Parigi-Bercy

SportFair

Fabio Fognini esce di scena al secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il tennista ligure ha sfidato oggi Grigor Dimitrov, in un match di alti e bassi.

Il primo set è stato tragico per Fognini, numero 59 del ranking mondiale: il ligure non è riuscito a vincere nemmeno un game, cedendo a suo avversario bulgaro. Dopo un check col medico, Fognini è riuscito a reagire, giocando un secondo set decisamente migliore, lottando con tutto se stesso fino alla fine, annullando ben 4 match point alsuo avversario. Alla fine, con un doppio fallo, Fognini cede la vittoria al suo avversario: Dimitrov vince in un’ora e 30 minuti, col punteggio di 6-0, 7-5 e stacca il pass per gli ottavi di finale del torneo parigino, dove sfiderà Alcaraz.