Su Dazn Anthem’s Impact Wrestling a partire da oggi

DAZN, principale piattaforma di intrattenimento sportivo a livello globale, e Anthem Sports & Entertainment, Inc., media company globale multipiattaforma, annunciano una partnership internazionale per la distribuzione di Anthem’s IMPACT Wrestling in oltre 170 paesi in tutto il mondo a partire da oggi.

L’accordo pluriennale offrirà agli utenti di DAZN in oltre 170 paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Irlanda, Svizzera, Austria, Francia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi, Giappone e Brasile, la possibilità di fruire dello show settimanale di IMPACT! l’adrenalinico show di wrestling dal grande livello scenico. (Attiva ora/Abbonati ora a DAZN a 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi)

Inoltre, gli utenti avranno accesso direttamente attraverso la piattaforma DAZN agli eventi speciali premium di IMPACT Plus, nonché a titoli selezionati dagli archivi di IMPACT Wrestling.

Veronica Diquattro, CEO Global Markets di DAZN, dichiara: “Siamo incredibilmente entusiasti di aver siglato questa partnership pluriennale con IMPACT. Questo accordo vedrà contenuti di wrestling professionistico di livello mondiale arrivare sulla piattaforma DAZN in più di 170 paesi in tutto il mondo, rafforzando così la nostra posizione come destinazione principale di tutti gli amanti dello sport da combattimento”.

“DAZN è leader globale nella programmazione sportiva di alto livello e siamo orgogliosi di collaborare con loro mentre espandiamo ulteriormente la portata internazionale di IMPACT Wrestling”, dichiara Scott D’Amore, Executive Vice President, Anthem Sports Media Group. “Fin dall’inizio, IMPACT Wrestling ha goduto di un pubblico mondiale di fan appassionati e competenti che desiderano contenuti di wrestling professionistico di alta qualità. Con questo annuncio, speriamo di rendere ancora più accessibile le nostre serie di punta, gli speciali premium e gli eventi pay-per-view, introducendo il marchio IMPACT Wrestling a un numero ancora maggiore di appassionati di sport in tutto il mondo.”

Sin dal suo esordio nel 2002, IMPACT Wrestling si è affermata come una delle più grandi organizzazioni di wrestling professionistico al mondo e la principale destinazione per i fan del wrestling in tutto il mondo. La sua programmazione vanta oltre 5.000 ore di contenuti, con atleti leggendari come Ric Flair, Sting, Kurt Angle, Kevin Nash, AJ Styles e molti altri.

L’attuale roster di IMPACT vanta atleti di livello mondiale guidati dal campione del mondo di IMPACT Josh Alexander e dalla campionessa del mondo di Knockouts Jordynne Grace, dai campioni del World Tag Team Heath & Rhino, dalle campionesse del Knockouts World Tag Team Death Dollz, dal campione della X Division Trey Miguel e il campione Digital Media Joe Hendry. Altre star di IMPACT includono Bully Ray, Moose, Steve Maclin, Chris Bey, Rich Swann, Matt Cardona, Brian Myers, Sami Callihan, Tommy Dreamer e PCO, e per la divisione Knockouts Deonna Purrazzo, Mickie James, Killer Kelly, Masha Slamovich e Rosemary.

Oltre ai paesi menzionati, la programmazione di IMPACT Wrestling è trasmessa in 120 paesi in tutto il mondo, AXS TV negli Stati Uniti e Fight Network in Canada, oltre al Commonwealth Of Independent States, America Latina, Messico, Regno Unito, India, il subcontinente indiano e l’Africa.