“I convocati dell’Italia al Mondiale”, lo sfottò degli inglesi | FOTO

Gli inglesi non hanno ancora accettato la sconfitta in finale dell’Europeo contro l’Italia, la squadra di Roberto Mancini ha trionfato dopo i calci di rigore. I tempi regolamentari si sono conclusi sul risultato di 1-1: vantaggio immediato dell’Inghilterra con Shaw, poi il pareggio di Leonardo Bonucci.

La finale si è decisa con la lotteria dei calci di rigore, è risultato determinante l’errore di Saka e la grande parata di Gigio Donnarumma. Prima la grande gioia, poi la delusione. Gli azzurri non sono riusciti a qualificarsi per il Mondiale in Qatar del 2022, la fase a gironi si è conclusa al secondo posto ed è risultata fatale la sconfitta contro la Macedonia.