Scoppia il caso Bonucci: una tifosa sale sul pullman, il difensore… | VIDEO

La Nazionale italiana è pronta a scendere in campo per la partita amichevole contro l’Austria, la squadra è reduce dalla bella vittoria contro l’Albania. E’ iniziato un nuovo progetto dopo il fallimento della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, del gruppo continua a far parte anche il difensore Leonardo Bonucci.

La stagione del calciatore della Juventus è stata dai due volti, il difensore non è più un uomo inamovibile nelle idee dell’allenatore Massimiliano Allegri e non è da escludere un addio entro i prossimi mesi. Anche in Nazionale la situazione è ancora incerta.

La reazione di Bonucci

“L’allenatore ti invita a salire, ma Bonucci ti caccia”, è la didascalia di un VIDEO pubblicato da una tifosa e diventato virale sui social. Nel mirino è finito il difensore bianconero. Una tifosa italiana sale sul pullman della squadra e saluta i calciatori, ma viene subito cacciata da Bonucci: “scendi”, si sente urlare dal calciatore. “Mi ha detto che potevo salire”, la risposta della donna. “No, no. Scendi. Vai, fuori”, la controrisposta di Bonucci. Sui social sono arrivate reazioni contro il calciatore della Nazionale.