Messi calpesta la maglia del Messico, Canelo Alvarez lo minaccia

Dopo il trionfo dell’Argentina sul Messico nella fase a gironi della Coppa del Mondo in Qatar 2022, è trapelato un video che sta facendo discutere in cui si vede Lionel Messi calciare la maglia della squadra messicana negli spogliatoi durante i festeggiamenti.

Le immagini sono diventate virali e l’azione di Messi ha scatenato commenti di ogni tipo sui social network, molti dei quali lo criticano. Tra coloro che ha commentato il gesto del calciatore argentino c’è anche il pugile messicano Canelo Alvarez, che ha minacciato Messi.

“Hai visto Messi pulire il pavimento con la nostra maglia e bandiera? Chieda a Dio che non lo trovi. Così come io rispetto l’Argentina, tu devi rispettare il Messico. Non parlo del paese (Argentina), parlo di Messi per via del pompino che ha fatto“, ha scritto attraverso una serie di tweet.