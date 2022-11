Rins in testa, subito duello (con contatto) tra Bagnaia e Quartararo: il VIDEO della partenza del Gp di Valencia

L’attesa è terminata, 27 giri di pura adrenalina! Semafori spenti in Spagna, dove è appena iniziato il Valencia GP, ultimo e decisivo round della stagione 2022 di MotoGP.

Alex Rins ha preso subito la testa della corsa, lasciandosi alle spalle Jorge Martin e Marc Marquez. Buona la partenza dei due contendenti al titolo: Quartararo, durante il prmo giro, è riuscito a salire fino al quarto posto, mentre Bagnaia ha recuperato alcune posizioni, portandosi al sesto posto.

Miller ha messo i bastoni tra le ruote, mentre al secondo giro della corsa Bagnaia e Quartararo hanno dato vita ad un duello spettacolare. I due avversari sono stati anche protagonisti di un contatto in pista, fortunatamente senza conseguenze.

A phenomenal @Rins42 gets the holeshot at #TheDecider ! 🤯 pic.twitter.com/3nimuXAedD

They’re both smelling blood in the water! 🔥

A dramatic battle is already taking place between our contenders ⚔️#TheDecider pic.twitter.com/ZypMdqlNbl

