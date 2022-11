ATP Finals, sorteggiati i gironi: Nadal testa di serie n°1, i due Gruppi

SportFair

Mentre a Milano stanno andando in scena le Next Gen ATP Finals, Torino si prepara ad ospitare le ATP Finals, con i migliori di questa stagione del tennis.

In attesa del via, si è svolto oggi, al Grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino, il sorteggio dei due gironi, il Gruppo Verde e il Gruppo Rosso: Rafael Nadal e Novak Djokovic non saranno nello stesso girone.

Nadal è la testa di serie numero 1 per la quinta volta nella storia del torneo. Lo spagnolo, campione quest’anno all’Australian Open e al Roland Garros, cercherà di conquistare il primo titolo alle Nitto ATP Finals. Il mancino guida il Gruppo Verde con Casper Ruud, Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.

Novak Djokovic, testa di serie numero 7, proverà a fare la storia al Pala Alpitour. Il cinque volte vincitore può eguagliare il record di sei trionfi di Roger Federer alle Nitto ATP Finals. Stefanos Tsitsipas guida il Gruppo Rosso con Djokovic, Daniil Medvedev e Andrey Rublev.

I gironi del singolare

Gruppo Verde

Rafael Nadal (1)

Casper Ruud (3)

Felix Auger-Aliassime (5)

Taylor Fritz (8)

Gruppo Rosso

Stefanos Tsitsipas (2)

Daniil Medvedev (4)

Andrey Rublev (6)

Novak Djokovic (7)

I gironi del doppio

Gruppo Verde

Wesley Koolhof e Neal Skupski (1)

Nikola Mektic e Mate Pavic (4)

Ivan Dodig e Austin Krajicek (5)

Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios (8)

Gruppo Rosso

Rajeev Ram e Joe Salisbury (2)

Marcelo Arevalo e Jean-Julien Rojer (3)

Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara (6)

Marcel Granollers e Horacio Zeballos (7)