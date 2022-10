Un’altra tragedia in casa Steeman: muore la mamma due giorni dopo il figlio, il dolore è stato insopportabile

SportFair

Un dolore troppo grande. Un altro dramma ha colpito la famiglia di Victor Steeman, il giovane pilota olandese morto martedì in seguito ad un brutto incidente durante una gara della Supersport 300 a Portimao. A due giorni dalla tragedia, è arrivata un’altra brutta notizia: si è spenta nella sua casa anche Flora van Limbeek, la mamma del pilota 22enne.

Il motivo del decesso è stato un arresto cardiaco provocato, probabilmente, dal dolore per la morte del figlio. Aveva 59 anni. Un doppio dramma per Willem Steeman che in poche ore si è ritrovato senza figlio e moglie. La donna è stata travolta dalla tragedia del figlio per quella che lei stessa aveva definito “un’insopportabile perdita”.