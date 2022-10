Tom Brady-Gisele Bundchen: un rituale di astinenza tra le tante cause della rottura

SportFair

La rottura tra Tom Brady e Gisele Bundchen è uno degli argomenti più chiacchierati del momento. Così come Totti e Ilary Blasi, si separa un’altra amatissima coppia e i rumors sono tantissimi.

Dopo la notizia secondo la quale Brady avrebbe cambiato idea sul suo ritiro dopo una tripletta di Cristiano Ronaldo, adesso spuntano delle voci riguardo un rituale della leggenda della NFL: astinenza sessuale durante la stagione.

Il quarterback dei Buccaneers voleva avere quanta più energia possibile nelle partite e per questo motivo aveva deciso di non fare sesso nelle vicinanze dei match: non solo nel giorno in cui giocava, ma anche fino a 72 ore prima.

“Fai l’amore con tua moglie il giorno della partita?“, gli aveva chiesto Dax Shepard nel podcast Armchair Expert. Con evidente nervosismo, Brady ha confermato che questa non è nemmeno una domanda: “probabilmente è fuori discussione. Non sarebbe il mio riscaldamento pre-partita“.

Parole che non sono piaciute a Gisele Bundchen che ha più volte detto agli amici di aver bisogno di più da suo marito.