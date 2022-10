E’ dominio Italia al Mondiale di ciclismo su pista: oro pazzesco nell’inseguimento a squadre femminile

SportFair

L’Italia vola sempre più in alto al Mondiale di Ciclismo su pista, è stata conquistata un’altra medaglia e il bilancio è sempre più positivo. Dopo l’argento nell’inseguimento a squadre maschile, è arrivato il trionfo in campo femminile. E’ stato un dominio totale dell’Italia che si è dimostrata superiore già dalle prime fasi.

Vittoria Guazzini, Chiara Consonni, Elisa Balsamo e Martina Fidanza sono sul tetto del Mondo, al termine di una prestazione pazzesca. La Gran Bretagna di Evans, Archibald, Morris e Knigth è stata dominata, le azzurre hanno tagliato il traguardo con un margine netto: 4:09.760 che va a migliorare il record italiano contro 4:11.369 delle britanniche. Terza posizione per la Francia di Copponi, Fortin, Berteaue e Borras.

Commozione, lacrime e felicità per le protagoniste al termine della gara: “vincere un oro mondiale nell’inseguimento – ha comentato a caldo Vittoria Guazzini -, condividere il successo con le compagne di squadra è una gioia indescrivibile”.

“Ci siamo allenate tanto per questo – ha detto Chiara Consonni – e finalmente è arrivato il risultato che tutte volevamo”.

Martina Alzini, che ha dato il suo contributo in occasione del primo turno, ha sofferto forse più delle compagne a bordo pista e non ha potuto trattenere le lacrime al termine della prova, come anche una campionessa navigata come Elisa Balsamo. Seconda maglia iridata per Martina Fidanza, già protagonista ieri nello scratch. Al termine del secondo giorno di gare il medagliere dell’Italia sale così a 4 medaglie: 2 ori e 2 argenti.