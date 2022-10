Domenica l’atto finale, Bagnaia e Quartararo per il titolo: gli orari del Gp di Valencia e dove vederlo in tv

SportFair

Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica si corre il Gp di Valencia, il decisivo ultimo round della stagione 2022 di MotoGP, che decreterà il nuovo campione del mondo.

A Bagnaia bastano due punti per festeggiare il suo primo titolo iridato, mentre Quartararo deve vincere e sperare che il suo rivale della Ducati non riesca ad ottenere i due punti che gli servono.

Il weekend di gara sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre una sintesi delle qualifiche e le gare di tutte e 3 le classi saranno visibili in chiaro, su TV8, in differita, rispettivamente sabato alle 16.30 e domenica a partire dalle 14.15.

Gli orari del Gp di Valencia

Venerdì 4 novembre

09.00 FP1 Moto2

09.55 FP1 MotoGP

10.55 FP1 Moto2

13.15 FP2 Moto3

14.10 FP2 MotoGP

15.10 FP2 Moto2

Sabato 5 novembre

09.00 FP3 Moto3

09.55 FP3 MotoGP

10.55 FP3 Moto2

12.35 Q1 Moto3

13.00 Q2 Moto3

13.30 FP4 MotoGP

14.10 Q1 MotoGP

14.35 Q2 MotoGP

15.10 Q1 Moto2

15.35 Q2 Moto2

Domenica 6 novembre

09.00 Warm up Moto3

09.20 Warm up Moto2

09.40 Warm up MotoGP

11.00 Gara Moto3

12.20 Gara Moto2

14.00 Gara MotoGP