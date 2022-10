Drake riscatta la perdita del Clasico: vince 12 milioni alla roulette | VIDEO

Il rapper Drake è finito sulle prime pagine dei giornali per una scommessa sportiva legata al mondo del calcio. Si tratta di un rapper, cantante, produttore discografico e attore canadese con cittadinanza statunitense. E’ diventata virale una scommessa sportiva pubblicata dal 35enne: il cantante aveva puntato ben 833 mila dollari sulle vittorie di Arsenal e Barcellona.

I Gunners sono riusciti a conquistare i tre punti, mentre i blaugrana sono stati sconfitti dal Real Madrid, è così fallita una vincita da quasi 4 milioni di dollari.

Drake non è nuovo a questi ‘colpi di testa’: dal milione di dollari scommesso sul campione dei pesi medi Israel Adesanya nell’incontro di MMA vinto contro Jared Cannonier, ai 2.3 milioni sulle vittorie di Molly McCann e Paddy Pimblett in UFC London 2022.

Stavolta Drake si è veramente superato e in una sessione di roulette online in streaming ha vinto oltre 12 milioni di dollari. Il rapper di Toronto ha puntato sul numero 11 ed è riuscito ad incassare 35 volte la posta giocata. La reazione dopo la vittoria è stata scatenata.

🚨 Drake won BIG on the roulette wheel last night donning a retro Henry 14 Arsenal Home Kit from the 05/06 season.. 👀💯🔥 pic.twitter.com/0qOMI0l0G8

— UberArsenal™ (@UberAFC) October 17, 2022