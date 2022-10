Anche Draghi chiama Paola Egonu: “orgoglio italiano, vincerà ancora in azzurro”

SportFair

Ancora reazioni sul caso Paola Egonu, la stella della Nazionale italiana di volley. La squadra è reduce dalla medaglia di bronzo al Mondiale, al termine della gara contro gli USA non è passato inosservato lo sfogo dell’atleta 23enne. Paola Egonu non ha gradito le critiche, “mi hanno chiesto anche se fossi italiana…questa è la mia ultima partita in Nazionale, sono stanca. Non puoi capire”, le parole all’agente riprese da un cellulare.

“Piena solidarietà alla campionessa di volley Paola Egonu dal Presidente Draghi nella telefonata di questa mattina. L’atleta azzurra è un orgoglio dello sport italiano, avrà future occasioni per vincere altri trofei indossando la maglia della Nazionale”, si legge sull’account twitter di Palazzo Chigi.