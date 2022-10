La riflessione di Di Giannantonio, il pilota Gresini confessa: “non mi diverto più”

SportFair

La stagione 2022 di MotoGP sta per volgere al termine: la prima domenica di novembre Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo si sfideranno per il titolo, col pilota italiano che parte avvantaggiato, avendo 23 punti in più del suo diretto rivale in classifica.

Mentre l’attenzione è tutta sulla lotta iridata, c’è chi manifesta una sorta di tristezza, di insoddisfazione. Stiamo parlando di Fabio Di Giannantonio: il compagno di squadra di Enea Bastianini, oltre la splendida pole al Mugello, non è riuscito ad ottenere buoni risultati durante questa stagione, in particolar modo nella seconda metà.

Zero punti nelle ultime sei gare per il pilota del Team Gresini: un risultato deludente che non piace di certo a Di Giannantonio.

“Diciannovesima gara della stagione, il trend del weekend è sempre lo stesso. Purtroppo non miglioriamo, non risolviamo i problemi, quindi non riusciamo ad essere più veloci. Il fatto è che in questa stagione mi sono divertito sempre meno in moto. Ma non parlo della moto in se eh, assolutamente. La Ducati MotoGP è il mezzo più straordinario e incredibile su cui io sia mai salito e sono grato di avere l’opportunità di guidarla. Mi sono divertito meno e risultati non sono arrivati. In tutto ciò cosa ho imparato? Eh… ho imparato che il livello in MotoGP è altissimo e non si lascia niente al caso, che poi penso che il gioco sia proprio questo… lavorare, duro, lavorare veramente duro, pianificare, studiare, analizzare, crederci, avere fiducia, pensare a tutto, non trascurare nessun dettaglio, avere l’ossessione. Si perché alla fine la domanda è… ma tu, hai l’ossessione? Perché solo rispondendo di si ci si può mettere contro i più grandi di questo sport. Sono tra i miei pensieri in aeroporto, tra due settimane c’è Valencia, gara che affronterò con la mentalità per fare bene, benissimo, come ho sempre fatto. Poi si apre un altro capitolo, chi sa sa”, questo lo sfogo di Di Giannantonio.