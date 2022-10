Perez supera Leclerc: la nuova classifica piloti dopo il Gp del Messico

SportFair

Max Verstappen inarrestabile! Il campione del mondo di Formula 1 vince ancora e non ha intenzione di fermarsi: l’olandese della Red Bull ha trionfato oggi in Messico, ottenendo la sua 14ª vittoria in stagione, superando così Schumacher e Vettel, fermi a 13, e diventanto il pilota con più vittorie in una sola stagione.

Verstappen, con questo successo, prende sempre più il largo in classifica, mentre Perez, approfittando del sesto posto di Leclerc, sale in seconda posizione, superando il monegasco.

La nuova classifica piloti

1 – Verstappen 416

2 – Perez 280

3 – Leclerc 275

4 – Russell 231

5 – Hamilton 216

6 – Sainz 212

7 – Norris 111

8 – Ocon 82

9 – Alonso 71

10 – Bottas 47