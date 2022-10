Calcio amputati: l’Italia eliminata dal Mondiale di Istanbul, azzurri ko contro l’Uzbekistan

SportFair

Il sogno della Nazionale Italiana Calcio Amputati al Mondiale di Istanbul si infrange ai quarti di finale. Gli Azzurri non superano il test contro l’Uzbekistan che, vincendo 5-1, diventa la prima semifinalista della rassegna iridata in Turchia. La sconfitta in casa Italia brucia nell’animo dei ragazzi di Mister Vergnani, soprattutto dopo il traguardo storico dei quarti raggiunto ieri. Oggi però è il giorno dello sconforto per aver affrontato una partita dura contro una squadra dal gioco preciso e di grande esperienza.

Gli uzbechi si rendono subito protagonisti al 3’ del primo tempo con un siluro del loro numero 4 che li porta in vantaggio per 1-0. Da quel momento in poi una serie di tiri da fermo, una punizione ravvicinata dal limite e due rigori, puniscono la Nazionale azzurra che va negli spogliatoi con quattro gol da recuperare e un uomo in meno dopo l’espulsione di David Bonaventuri per fallo di stampella sulla linea della porta. Nel secondo tempo l’Italia contiene gli attacchi uzbechi ma subisce la rete del 5-0 per contropiede. Sul finire della partita, su corner calciato da capitan Messori, Vincenzo De Fazio realizza di testa il gol della bandiera e della consolazione per il definitivo 5-1 a favore dell’Uzbekistan.

Francesco Messori, capitano e fondatore della Nazionale Italiana Calcio Amputati, valuta così il match appena giocato: “la partita non si è messa bene fin dall’inizio. Abbiamo subito due rigori. Ci dispiace perché arrivati fin qua, speravamo chiaramente in un risultato diverso, però è andata così. Sapevamo che loro erano una squadra forte. Abbiamo dato il massimo e adesso lottiamo per questo settimo posto. Non è ancora finita”.

L’esperienza in Coppa del Mondo per l’Italia continua domani, alle 15 con orario ancora da confermare, quando gli Azzurri incontreranno la perdente tra Turchia e Marocco per giocarsi il 7° o l’8° posto del ranking mondiale.