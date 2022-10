Berrettini in rimonta su McDonald! Matteo lotta e vola in finale a Napoli

SportFair

Un problema al piede non ha fermato Matteo Berrettini questo pomeriggio a Napoli. Il campione azzurro è il primo finalista della Tennis Napoli Cup 2022: il romano ha trionfato in rimonta contro McDonald.

Una vescica al piede non ha impedito a Berrettini di lottare fino a conquistare una splendida vittoria: sono serviti due ore e 25 minuti di match all’azzurro per conquistare il successo. La partita è terminata col punteggio di 3-6, 7-6, 6-3. Berrettini adesso attende di sapere chi tra Musetti e Kecmanovic sarà il suo avversario domani in finale.

Le parole di Berrettini

“Ho pensato molto al ritiro, il piede mi faceva male. Ci ho messo un cuscino per non sentire male, alla fine la cosa fondamentale è concentrarsi al gioco. Ma sono stanco di ritirarmi e ho detto provo ad andare fino alla finee sono contento perchè è andata bene. Le condizioni all’inizio erano diverse rispetto a ieri, lui giocava bene, mi ha messo in difficoltà, ma poi ho trovato la chiave, ho servito meglio e la chiave è stata giocare aggressivi. Se non avessi giocato in Italia probabilmente non avrei nè finito nè vinto la partita, ringrazio tutti, ci tenevo a far bene. Adesso avrò un giorno per recuperare, ma è una finale per recuperare. Auguro a Lorenzo di arrivarci, sarebbe una prima volta per noi di cioare contro. In bocca al lupo a lui“, queste le parole di Berrettini ai microfoni di Supertennis.