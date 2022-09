Verso il nuovo campionato di basket: DMax, Eurosport e Nove, dove vedere la Serie A anche in chiaro

SportFair

Warner Bros. Discovery Sports annuncia l’accordo con Eleven Sports e Lega Basket Serie A per trasmettere il campionato italiano sui suoi canali e le sue piattaforme, a partire da due match per ogni giornata di regular season su Eurosport 2. Inoltre, e sarà una grande novità per tutti gli appassionati italiani di basket, ogni settimana sarà trasmessa una partita domenicale in chiaro su DMAX e ogni mese un big-match di campionato in diretta sul NOVE.

Alessandro Araimo, General Manager Southern Europe Warner Bros. Discovery ha commentato: “Continuiamo a credere e a investire nel basket italiano e, nonostante la complessità del momento, abbiamo deciso di essere accanto al movimento offrendo anche la vetrina della tv in chiaro al migliore match di giornata. In questi anni abbiamo dimostrato la nostra serietà e affidabilità e continueremo a fare la nostra parte, insieme a Lega e club, per continuare a far crescere il basket italiano, con appassionati sempre più numerosi e coinvolti”.

Grazie all’accordo con Eleven Sports, oltre ai due match per ogni giornata di regular season, Eurosport 2 trasmetterà almeno due partite per ogni serie dei Quarti di finale, tutti i match di Semifinale e le Finals scudetto, la Final Eight di Coppa Italia e la Supercoppa in diretta integrale.

DMAX ospita in chiaro ogni settimana un match domenicale in diretta, che inizierà indicativamente alle 17:30, e conferma Basket Zone, il magazine settimanale prodotto da Discovery Italia condotto da Giulia Cicchinè e Andrea Meneghin.

Ma le novità non finiscono qui: NOVE, il canale generalista del gruppo, trasmetterà per tutto il corso della regular season il big match del mese, una partita per ogni serie dei Quarti di finale e di Semifinale, la diretta integrale delle Finals di campionato e della Coppa Italia a partire dalle Semifinali. Tantissime le emozioni già in calendario, come il derby lombardo del 2 ottobre fra Milano e Brescia e il big match del 2 gennaio tra Virtus e Milano.

*I canali Eurosport sono disponibili su discovery+, Sky, Now, Dazn, Timvision, Amazon Prime Channels