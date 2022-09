Tragedia sul Manaslu: morta l’alpinista Hilaree Nelson, trovato il corpo tre giorni dopo la caduta

SportFair

Tragedia nell’Himalaya nepalese. La famosa alpinista Hilaree Nelson è stata trovata morta oggi, tre giorni dopo essere scomparsa a seguito di una caduta durante la spedizione al Manaslu, l’ottava vetta più alta del mondo.

Il corpo è stato trovato questa mattina sepolto nella neve su un pendio del monte Manaslu, alto circa 6.000 metri. Tre sherpa e il compagno di sci Jim Morrison, compagno della Nelson, sono stati portati in elicottero nel luogo in cui si stima che lo sciatore fosse caduto e “il corpo è stato rimosso alle 11. La nota alpinista è caduta lunedì mentre stava sciando al campo base dopo aver raggiunto la vetta del Manaslu di 8.163 metri con Morrison.

In un primo momento si pensava che Nelson fosse caduto in una crepa, secondo le informazioni delle autorità che hanno iniziato martedì un’operazione di ricerca aerea e terrestre nell’area, che ha dovuto essere sospesa in seguito a causa del maltempo, anche se in seguito questa teoria è stata scartata .

Quasi una settimana fa Nelson aveva condiviso sui social network che a differenza di altre spedizioni in Himalaya, questa volta a Manaslu si sentiva meno sicuro, e le condizioni della montagna le facevano desiderare di tornare a casa.

Nelson, 49 anni, è stata la prima donna a raggiungere la vetta di due ottomila, l’Everest e il Lhotse, in 24 ore nel maggio 2012. Nel 2018, è tornata sul Lhotse, la quarta montagna più alta del mondo a 8.516 metri, per compiere l’impresa. insieme a Morrison per essere il primo a sciare su questa vetta.

Nello stesso anno è stata nominata avventuriera dell’anno dal National Geographic.

La sua scomparsa è avvenuta lo stesso giorno in cui si è verificata una grande valanga nei campi di Manaslu inferiore, in cui una guida è rimasta uccisa e diversi sono rimasti feriti, di cui quattro in modo grave.