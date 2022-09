Problemi di calendario, Nadal escluso dalle foto del Team Europa della Laver Cup

SportFair

Rafa Nadal escluso dal set fotografico del team Europa della Laver Cup. I social sono tappezzati delle foto dei tennisti, pronti a sfidarsi a Londra, nell’ultimo evento in carriera da giocatore di Roger Federer.

Il tennista svizzero ha posato con i suoi compagni di squadra, ma c’era un grande assente: Rafa Nadal. Lo spagnolo, infatti, è arrivato oggi a Londra e, dunque, non ha potuto partecipare al servizio fotografico del mercoledì al Tower Bridge di Londra.

Problemi di calendario hanno impedito che l’evento fosse posticipato di un giorno in attesa dello spagnolo. Invece, ha posato Cameron Norrie, che, al momento, non appare come un membro della formazione del Vecchio Continente.

Il resto dei suoi componenti è arrivato puntuale, a cominciare da Novak Djokovic, che era accompagnato da Andy Murray, Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud e dal sostituto Matteo Berrettini.

Norrie, che si è allenato nel pomeriggio con Federer, è stato ‘ospite’ di queste foto.