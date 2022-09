Infortunio Gallinari, mazzata dai Boston Celtics: é rottura del crociato

SportFair

Dovevano essere gli Europei nella sua Milano, davanti alla sua gente, per rappresentare l’Italia nel pieno della maturità cestistica e atletica.

Doveva essere la stagione della vita, finalmente in una contender di livello assoluto come i Boston Celtics. Saranno mesi amari, di lontananza dal campo e riabilitazione. L’infortunio di Danilo Gallinari é piú grave del previsto. Dopo un consulto medico effettuato con i Boston Celtics, quella che era stata giudicata una lesione del menisco si é trasformata in una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Una mazzata per il “Gallo” che salterà l’intera stagione NBA.

“Questa è stata una settimana dura per me dopo aver saputo l’entità del mio infortunio. – ha dichiarato Gallinari attraverso un comunicato stampa – Il gioco vuol dire tutto per me e non poter essere in campo con i miei compagni dei Celtics fa male. Il mio obiettivo è dare tutto quello che ho per l’organizzazione dei Celtics e per i miei compagni nella caccia per il titolo. Lavorerò senza sosta con lo staff per tornare il prima possibile, apprezzo tutto l’affetto che ho ricevuto dai tifosi, i miei compagni, e l’intera famiglia NBA“.