Djokovic salta anche la Coppa Davis: “non giocherà per motivi personali”

Novak Djokovic non ha preso parte agli Us Open, il serbo non è vaccinato contro il Covid-19 e gli Stati Uniti non hanno autorizzato l’ingresso per partecipare alla competizione. Il torneo ha perso un grande protagonista, il favorito numero uno alla vittoria. L’ex numero uno del mondo non prenderà parte nemmeno alla fase a gironi delle Finals di Coppa Davis.

L’annuncio è arrivato direttamente dal capitano della Serbia, Viktor Troicki: “non giocherà per motivi personali. Si è unito alla nazionale innumerevoli volte, ma quest’anno non può. Se arriveremo a Malaga, si unirà a noi”.

Il titolo si assegnerà a Malaga tra il 21 e il 27 novembre, mentre dal 13 al 18 settembre è prevista la fase a gironi. La Serbia è stata inserita nel gruppo B con Spagna, Corea e Canada. Il rientro in campo di Djokovic è rimandato. L’ultima partita disputata dal serbo risale alla finale di Wimbledon vinta contro Nick Kyrgios. Il prossimo appuntamento per Djokovic sarà la Laver Cup dal 23 al 25 settembre, poi il torneo di Tel Aviv.