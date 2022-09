Alonso e Hamilton abbracciati e sorridenti: il chiarimento in Olanda

SportFair

La Formula 1 si è spostata in Olanda, dove oggi i piloti hanno parlato con la stampa in vista della gara di domenica. Si corre a casadi Max Verstappen, che domenica scorsa in Belgio è stato autore di una rimonta pazzesca, dal 14° posto al gradino più alto del podio.

A Spa si sono resi protagonisti, però, anche Alonso e Hamilton, per un contatto al primo giro della gara e per le loro reazioni. Lo spagnolo dell’Alpine, infatti, si è sfogato contro il britannico al team radio. Hamilton si è assunto tutte le responsabilità dell’incidente, ma ha poi aggiunto di non volersi scusare col suo collega dopo quanto sentito.

Oggi, in Olanda, sono arrivate le scuse di Fernando Alonso: “se ho rimpianti per quanto ho detto alla radio? Sì, mi scuso. Non pensavo quello che ho detto, non credo che [Hamilton] fosse così tanto da criticare, guardando i replay. Si tratta di un incidente tipico del primo giro, nel quale siamo tutti insieme e ravvicinati. La tensione e l’adrenalina di quel momento, mentre lottavo per una seconda e terza posizione, mi hanno fatto dire quelle cose, che non avrei dovuto dire. Con Lewis non ho parlato, ma spero di poterlo fare oggi. Mi scuserò con lui, non ho alcun problema e ho un enorme rispetto per lui“.

“Quando tu dici qualcosa alla radio, pensi di parlare solo con il tuo ingegnere, ovviamente avrei dovuto sapere che sarebbe stato trasmesso in onda, ma è come quando qualcuno fa una scivolata dura nel calcio. In quel momento dici qualcosa ad un tuo compagno e non viene trasmesso. Il nostro momento di parlare con i giornalisti è dopo la gara e io dopo la gara ho detto quello che pensavo. In radio ho detto qualcosa che non pensavo. Da adesso cercherò di essere più tranquillo via radio, per non diventare parte di un certo tipo di show che non mi piace. Noi siamo l’unico sport in cui vengono trasmesse le comunicazioni”, ha concluso lo spagnolo.

Alonso ha poi incontrato Hamilton: i due si sono chiariti e hanno ‘fatto pace’, condividendo con tutti i fan il momento de chiarimento con tanto di regalo. Il britannico ha infatti donato al suo collega un suo cappellino.