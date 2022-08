Zarco in pole position a Silverstone! Eroico Espargaro, chiude sesto dopo la caduta

SportFair

Sono in arrivo importanti indicazioni per la corsa al campionato di MotoGP. E’ arrivato il momento del Gp di Gran Bretagna, a Silverstone e continua la corsa al titolo. Sono arrivate brutte notizie per Aleix Espargaro, lo spagnolo è stato vittima di una caduta nelle Fp4 che ha causato un problema al piede.

Il 33enne è sceso in pista per le qualifiche ma la situazione in vista della gara è molto incerta. La classifica generale è guidata da Fabio Quartararo, in corsa anche Zarco, Bagnaia e proprio Aleix Espargaro. La pole position è stata conquistata da Zarco, poi Vinales, Miller, Quartararo, Bagnaia. Eroico Espargaro che ha chiuso sesto nonostante l’infortunio al piede. In ripresa Bezzecchi e Bastianini.

MotoGP, la griglia di partenza al GP di Gran Bretagna

1ª fila: 1. Zarco, 2. Vinales, 3.Miller

2ª fila: 4. Quartararo, 5. Bagnaia, 6. A. Espargaro

3ª fila: 7. Bezzecchi, 8. Bastianini, 9. Martin

4ª fila: 10. Marini, 11. Rins, 12. Mir