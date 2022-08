WWE, Clash at the Castle: McIntyre vs Reigns nel main event a Cardiff

SportFair

Due colossi che saranno faccia a faccia a Clash at the Castle. Il primo Premium Live Event in Europa in 30 anni metterà di fronte Roman Reigns e Drew McIntyre, con in palio l’Undisputed WWE Universal Championship. Sabato 3 settembre, alle ore 19 italiane, direttamente dal Principality Stadium di Cardiff (Galles) e disponibile sul WWE Network, andrà in scena un evento imperdibile, con questo Main Event fra campioni. Una lunga rivalità quella fra McIntyre e Reigns, ancora una volta uno di fronte all’altro.

L’inizio della loro rivalità risale al 2018, quando McIntyre venne promosso da NXT a Raw e divenne alleato di Dolph Ziggler. Roman era costantemente in lizza per lo Universal Title e si trovò spesso di fronte Ziggler e McIntyre: ma il primo vero grande scontro risale a WrestleMania 35. Nell’ottobre del 2018 Reigns lasciò momentaneamente la WWE per una ricaduta della leucemia (avuta 11 anni prima). Tornato in tempo record, Roman trovò proprio Drew sulla sua strada e lo sconfisse nel magnifico scenario del MetLife Stadium in New Jersey. Sconfitto ancora a Stomping Grounds, Drew si unì a Shane McMahon nel tentativo di superare Roman, che insieme a The Undertaker vinse ancora in un match di coppia a Extreme Rules 2019.

La svolta per la carriera di McIntyre fu sicuramente la vittoria nella Royal Rumble 2020, conquistata proprio eliminando per ultimo Reigns e facendo impazzire di gioia il pubblico. E’ lì che McIntyre è diventato a tutti gli effetti un beniamino del WWE Universe. Percorso inverso quello di Reigns, che all’interno delle storyline WWE è diventato heel (un cattivo) dall’estate del 2020, quando è tornato con il personaggio di The Tribal Chief, conquistando lo Universal Championship che detiene ormai da 2 anni. Da WM 38 invece ha conquistato anche il WWE Championship ai danni di Brock Lesnar. In questi anni di dominio di Roman i due si sono incrociati poco, soltanto a Survivor Series 2020 in un Champion vs Champion, quando entrambi erano sul tetto del mondo. Reigns vinse anche in quell’occasione.

Ora un altro confronto in un evento storico: sicuramente il match più importante fra McIntyre e Reigns uno contro l’altro. Per seguire Clash at the Castle basta iscriversi al WWE Network, visibile tramite computer, app, smartphone e tablet.