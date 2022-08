Scintille Espargaro-Bagnaia nelle Fp3 a Silverstone: tensione nei minuti finali delle prove | VIDEO

SportFair

Si avvicina sempre di più l’inizio del gran premio di MotoGP in Gran Bretagna, si corre a Silverstone. I piloti sono pronti a fare sul serio e il prossimo appuntamento potrà fornire indicazioni sul fronte campionato.

La classifica è guidata da Fabio Quartararo, il francese continua a confermarsi in buona forma. In corsa anche Espargaro, Zarco e Bagnaia.

Nelle Fp3 il più veloce è stato Aleix Espargaro e nei minuti finali si sono registrati momenti di tensione. Il motivo? Lo spagnolo non si è accorto dell’arrivo del ducatista ed è nato un battibecco. L’italiano è stato costretto ad abortire un giro lanciato. Non è da escludere un faccia a faccia tra i due piloti per analizzare l’episodio.